Хави: "Барселона" должна бороться за все

Испанец намерен вернуть клубу былое величие.

Новый главный тренер "Барселоны" Хави высказался после назначения.

"Нам придется сразу же много работать, потому что мы должны бороться за все. Это в ДНК клуба. Я хочу, чтобы команда хорошо играла, была успешной и добивалась хороших результатов. При этом я знаю, что прибываю не в лучший момент в истории клуба.

Работа в "Барселоне" - сбывшаяся мечта. Я очень рад вернуться. Постараемся побеждать, играть и бороться за все. Очевидно, что цель - хорошо играть. Мне нравится владеть мячом и атаковать", - заявил Хави в интервью Marca.

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