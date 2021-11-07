На Львовщине в палатке сгорел ребенок

Мать оставила малолетнего ребенка самого в самодельной палатке, а сама на некоторое время отлучилась.

В городе Жидачево, Львовская область, на территории лагеря цыган погиб годовалый ребенок. В полицию о смерти мальчика сообщила его 23-летняя мать жительница Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"В самодельной палатке с деревянным каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой, женщина зажгла самодельную печку и пошла набирать воду к озеру, оставив ребенка без присмотра. Пока матери не было, палатка загорелась и ребенок погиб." - говорится в сообщении.

Мать погибшего мальчика задержана - за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком ей грозит до пяти лет лишения свободы.