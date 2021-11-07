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Надя Дорофеева госпитализирована в Египте

  35   0 07.11.2021, 13:04 | Новости, Культура
Надя Дорофеева госпитализирована в Египте

Певице стало плохо перед выходом на сцену. Ее обследуют в одной из больниц Египта. Концерт перенесли.

Украинская певица Надя Дорофеева была госпитализирована в Египте после того, как перед началом концерта почувствовала себя очень плохо. Об этом сообщается в ее Instagram-сториз.

Происшествие случилось в субботу, 6 ноября. Где именно должен был проходить концерт звезды, не сообщается.

"В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы DOROFEEVA, концерт, запланированный на сегодня, 6.11.21, к сожалению, не состоится. На данный момент она находится в госпитале и проходит обследование", - отмечается в соцсети.

Фанаты певицы на своей странице Instagram отметили, что концерт в Египте перенесен. Когда именно он состоится, пока неизвестно.

korrespondent.net

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