Под Киевом в ДТП погиб 18-летний мотоциклист

Транспортные средства столкнулись лоб в лоб. Пилота мотоцикла госпитализировали в критическом состоянии.

В городе Ирпень Киевской области вечером в субботу, 30 октября, столкнулись легковой автомобиль Skoda и мотоцикл Suzuki. В результате водитель двухколесного погиб, сообщает пресс-служба Патрульной полиции в регионе.

ДТП произошло около 20:00 на улице Промышленной. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Тем временем Telegram-канал dtp.kiev.ua уточняет, что транспортные средства столкнулись лоб в лоб. Пилота мотоцикла госпитализировали в критическом состоянии, в больнице он умер. Как указано, парню было 18 лет.

По данным канала, погибший уже был участником ДТП - в июле этого года за рулем мотоцикла он попал в аварию, в которой пострадали несколько человек.