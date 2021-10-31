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COVID в Украине: 17 430 новых заражений и более 300 смертей за сутки

  29   0 31.10.2021, 09:08 | Новости, Общество
COVID в Украине: 17 430 новых заражений и более 300 смертей за сутки

За прошедшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксировали 17 430 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.

«За сутки 30 октября в Украине зафиксировано 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 108, медработников - 178)», - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 5 663 человека, летальных исходов - 336, выздоровели - 5 269 человек.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 922 302 человека, поправилось - 2 436 213 человек, летальных исходов - 67 729, проведено ПЦР-тестирований - 14 426 626.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - не вакцинированы.

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