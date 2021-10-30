На Одесчине машина пробила стену частного дома

Автомобиль влетел в кухню пенсионера посреди ночи. Причиной аварии стал туман. Обошлось без жертв.

В Одесской области автомобиль въехал в дом пенсионера, пробив стену. Об этом сообщает полиция региона в субботу, 30 октября.

"Событие произошло около двух часов ночи в селе Ольшанка Савранской ОТГ. Водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в дом 80-летнего местного жителя", - сказано в сообщении.

В аварии никто не пострадал, но при столкновении машина пробила стену дома. По словам 64-летнего мужчины, причиной аварии стал туман.

Теперь правоохранители проверяют водителя на содержание алкоголя в крови, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.