Неймар жестко ответил критикам, которые сомневаются в его профессионализме

Бразилец продолжает работать, чтобы быть лучшим.

Нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар поделился мнением о критиках.

По словам бразильского футболиста, он не заслужил тех обвинений, которые ему предъявляют. Он продолжает тренироваться каждый день, чтобы быть лучшим на футбольном поле.

"Это неуважение, когда люди говорят: "Ах, Неймару все равно, Неймар такой, Неймар сякой". Как можно продержаться 12 лет на вершине, не заботясь о себе? Никто не принимает это во внимание. У меня есть физиотерапевт, а тренер по физподготовке проводит со мной почти 24 часа в сутки. Это же не просто так. Когда есть возможность, я могу потренироваться. Я делаю это, когда знаю, что завтра нет тренировки. Я не перестану так поступать.

Меня можно судить о том, что я делаю на поле, но то, что я делаю за его пределами...", - приводит слова Неймара RMC Sport со ссылкой на YouTube-канал Fui Clear.

В текущем сезоне Неймар провел семь матчей в чемпионате Фрацнии, в которых забил один гол и выполнил три голевые передачи.

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