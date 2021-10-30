Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:06

На Одесчине машина пробила стену частного дома

19:34

Неймар жестко ответил критикам, которые сомневаются в его профессионализме

19:07

В ВСУ снова возразили возвращение новых территорий на Донбассе

18:35

С начала суток на Донбассе боевики 4 раза нарушили "тишину". Никто не пострадал

18:08

Байден и Макрон впервые встретились после скандала с AUKUS

17:36

Россия начала следить за эсминцем США, которой вошел в Черное море

17:00

Грузия не обсуждала с Украиной экстрадицию Саакашвили

16:37

Клопп: Салах - лучший игрок в мире сейчас

16:01

Экс-правоохранителю, который признался в убийстве мужчины, сообщили о подозрении

15:38

Харьковчан завтра будут вакцинировать прямо на избирательных участках

15:02

Роджерс: Даже не думаю об интересе "Манчестер Юнайтед"

14:30

Остановлен транзит газа России через Польшу

14:03

"Талибан" пытается вернуть афганские деньги из-за границы и угрожает Европе

13:31

Парламент Польши одобрил строительство забора возле Беларуси

13:04

Стало известно, когда Хави возглавит "Барселону"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Неймар жестко ответил критикам, которые сомневаются в его профессионализме

  11   0 30.10.2021, 19:34 | Новости, Спорт
Неймар жестко ответил критикам, которые сомневаются в его профессионализме

Бразилец продолжает работать, чтобы быть лучшим.

Нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар поделился мнением о критиках.

По словам бразильского футболиста, он не заслужил тех обвинений, которые ему предъявляют. Он продолжает тренироваться каждый день, чтобы быть лучшим на футбольном поле.

"Это неуважение, когда люди говорят: "Ах, Неймару все равно, Неймар такой, Неймар сякой". Как можно продержаться 12 лет на вершине, не заботясь о себе? Никто не принимает это во внимание. У меня есть физиотерапевт, а тренер по физподготовке проводит со мной почти 24 часа в сутки. Это же не просто так. Когда есть возможность, я могу потренироваться. Я делаю это, когда знаю, что завтра нет тренировки. Я не перестану так поступать.

Меня можно судить о том, что я делаю на поле, но то, что я делаю за его пределами...", - приводит слова Неймара RMC Sport со ссылкой на YouTube-канал Fui Clear.

В текущем сезоне Неймар провел семь матчей в чемпионате Фрацнии, в которых забил один гол и выполнил три голевые передачи.

Фото Getty Images

Лента статей

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (734)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]