В Черкасской области адвокат продавала клиентам фейковые COVID-тесты (видео)

В Черкасской области полицейские разоблачили адвоката частной компании на продаже поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Об изготовлении поддельных отрицательных тестов она договорилась с представителями нескольких местных лабораторий.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Поддельные справки правонарушительница предлагала своим клиентам, в частности тем, кто планировал поехать на отдых за границу. Справка для выезда из Украины стоила 500 гривен, а за справку для возвращения домой брала по 550 гривен.

"Фальшивые документы женщина передавала заказчикам во время встреч в кафе, где ее разоблачили сотрудники Главного управления Национальной полиции в Черкасской области совместно с сотрудниками Управления СБУ", - рассказали в полиции.

Правоохранители сообщили адвокату о подозрении по факту подделки и сбыта поддельных документов. В настоящее время проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников схемы.