Уайт: Думаю, WBC обяжет Фьюри встретиться со мной

Британец хочет, чтобы титульная схватка состоялась в Великобритании.

"Временный" чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт заявил о готовности провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

"Недавно Фьюри защитил титул чемпион мира в поединке с Уайлдером, настала моя очередь встретиться с ним. Это то, ради чего я работал. Я мог бы легко отказаться от этого пути и выбрать другой, но не собираюсь этого делать. Думаю, WBC обяжет Фьюри встретиться со мной. Они уже обсуждали такой вариант".

Уайт намерен провести этот поединок в родной Великобритании.

"Я хочу, чтобы наш бой прошел в родной Великобритании. Лас-Вегас - замечательный вариант, я планирую провести там бой, но не с Фьюри, потому что с Тайсоном мы должны боксировать в Британии. Это будет самый крупный бой в хэвивейте в нашей стране со времен Леннокса Льюиса и Фрэнка Бруно", - приводит слова Уайта talkSPORT.

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