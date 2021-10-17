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В Одессе жительница Винницы угнала эвакуатор и попала в ДТП

  5   0 17.10.2021, 10:34 | Новости, Происшествия
В Одессе жительница Винницы угнала эвакуатор и попала в ДТП

Женщина с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная, покинувшая место содержания.

Одесские правоохранители задержали 36-летнюю жительницу Винницы, которая находится в розыске, когда она похитила эвакуатор и въехала на нем в троллейбус. Об этом пишет Думская.

По имеющимся данным, эвакуатор Mitsubishi Canter 60 был похищен на улице Академика Филатова. На улице Святослава Рихтера спецмашина столкнулась с общественным транспортом. Остановить эвакуатор и задержать правонарушительницу удалось на улице Спартаковской.

Как выяснилось, винничанка с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения. Кроме того, ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде и семейное насилие.

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