В Одессе жительница Винницы угнала эвакуатор и попала в ДТП

Женщина с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная, покинувшая место содержания.

Одесские правоохранители задержали 36-летнюю жительницу Винницы, которая находится в розыске, когда она похитила эвакуатор и въехала на нем в троллейбус. Об этом пишет Думская.

По имеющимся данным, эвакуатор Mitsubishi Canter 60 был похищен на улице Академика Филатова. На улице Святослава Рихтера спецмашина столкнулась с общественным транспортом. Остановить эвакуатор и задержать правонарушительницу удалось на улице Спартаковской.

Как выяснилось, винничанка с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения. Кроме того, ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде и семейное насилие.