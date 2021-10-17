Челси летом мог подписать вратаря Милана

Однако руководство Челси все же не решилось на это.

Челси в минувшее трансферное окно рассматривал возможность подписания вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который после ухода из Милана стал в июле свободным агентом, сообщает Фабрицио Романо.

По итогам всех совещаний, взвешивания "за" и "против", руководство "синих" решило не подписывать итальянского вратаря и полностью довериться нынешнему вратарю Эдуару Менди, так как они видят в нем сильного основного голкипера на ближайшие годы.

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