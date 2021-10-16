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На Одесщине воры вынесли два сейфа из отделений "Новой почты"

  5   0 16.10.2021, 20:06 | Новости, Происшествия
На Одесщине воры вынесли два сейфа из отделений "Новой почты"

От действий неизвестных воров пострадало отделение №117 в Одессе и отделение в Измаильском районе.

В Одессе и Одесской области были совершены две кражи сейфов из отделений "Новой почты". Об этом в субботу, 16 октября, сообщает Думская со ссылкой на полицию.

Указано, что инциденты произошли в ночь на пятницу. В Одессе от действий неизвестных воров пострадало отделение №117 на улице Ивана и Юрия Лип.

"Злоумышленники повредили навесной замок входных дверей, проникли в помещение и вынесли металлический сейф, который, правда, был пуст", - говорится в сообщении.

Похожее преступление было совершено в селе Кислица Измаильского района. Только в этом сейфе находилась крупная сумма денег.

Правоохранители открыли уголовные производства по статье о краже (ст.185 УК Украины).

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