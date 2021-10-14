Лопес: Однозначно никакого реванша с Ломаченко

Абсолютный чемпион не заинтересован во втором поединке с украинцем.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не собирается проводить повторный поединок с Василием Ломаченко.

По словам американского боксера, если бы он проиграл в первом бою, сторона украинца никогда бы не дала ему возможности взять реванш.

"Однозначно никакого реванша с Ломаченко не будет. Если бы я проиграл, они бы никогда не дали мне реванш. Возможно, в случае поражения я бы получал 100 тысяч долларов, выступал бы в андеркарде, и все забыли бы обо мне.

Все произошло так, как есть, я победил. Я стал абсолютным чемпионом мира в легком весе в эпоху четырех поясов. Теперь главное заключается в том, чтобы делать дела побольше и получше", - приводит слова Лопеса World Boxing News.

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