Во Львовской области задержали мужчину, который убил односельчанина

Житель одного из сел Львовской района во время конфликта убил одного своего односельчанина и тяжело ранил другого.

Во Львовской области полицейские задержали мужчину, который причастен к убийству и покушению на убийство. Об этом с субботу, 9 октября, сообщает полиция Львовской области.

Отмечается, что 61-летний житель одного из сел Львовской района во время конфликта убил одного своего односельчанина и тяжело ранил другого.

Так, 8 сентября около 22:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что к продавцу одного из магазинов, расположенного в селе Великие Грибовичи за помощью обратился окровавленный мужчина.

Пострадавшим оказался 53-летний местный житель. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и проникающие ножевые ранения грудной клетки и шеи.

Недалеко от магазина правоохранители обнаружили тело еще одного мужчины - также жителя Львовского района в возрасте 47 лет, с телесными повреждениями. Причиной его смерти стали ножевые ранения в области живота и спины.

Полицейскиеустановили, что телесные повреждения раненому и погибшему мужчинам нанес их 61-летний односельчанин в ходе конфликта.

Злоумышленника задержали. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступлении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и покушения на убийство (ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Досудебное расследование продолжается.