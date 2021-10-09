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Врач-эпидемиолог объяснила, зачем нужно вакцинироваться от коронавируса

  8   0 09.10.2021, 20:33 | Новости, Общество
Врач-эпидемиолог объяснила, зачем нужно вакцинироваться от коронавируса

Вакцинированный от коронавируса человек имеет меньше шансов тяжело перенести инфекцию, чем те, кто не сделал прививку. Особенно необходима вакцинация пожилым людям и хронические заболевания не являются противопоказанием.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина рассказала врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко.

По ее словам, если вирус попадает в организм вакцинированного человека, то его встречает подготовленная иммунная система - она направляет на него весь арсенал защитных функций.

"Этот вирус в итоге уничтожается", - добавила она.

Врач отметила, что именно поэтому, если человек привит, у него меньший риск тяжело перенести заболевание, чем у тех, кто не вакцинировался.

"Особенно необходима вакцинация пожилым людям. У них, как правило, есть не одно хроническое заболевание. Этот набор хронических заболеваний не является противопоказанием к вакцинации, а наоборот - это показание немедленно сделать прививку", - подчеркнула Чумаченко.

Она добавила, что люди с большим количеством хронических заболеваний в первую очередь рискуют тяжело заболеть и умереть от последствий коронавирусной инфекции.

"Не менее важно, чтобы вакцинировались взрослые, у которых есть дети", - сказала эпидемиолог, добавив, что сделав прививку взрослые могут защитить детей от коронавируса особенно на фоне распространения варианта "Дельта".

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