Под Херсоном школьники ради забавы заживо сожгли мужчину на улице

В пятницу вечером, 8 октября, в поселке Великая Александровка Херсонской области два подростка подожгли местного жителя, который спал на обочине дороги на улице. В результате поджога он погиб от полученных травм.

Об этом сообщили собственные достоверные источники OBOZREVATEL.

42-летний мужчина не имел постоянного места работы. Когда ученики местной общеобразовательной школы его подожгли, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что подросткам 15 и 12 лет. Их мотивы, а также подробности происшествия пока что выясняют следователи.