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В Харькове таксист умер за рулем

  10   0 09.10.2021, 10:34 | Новости, Происшествия
В Харькове таксист умер за рулем

Во время движения мужчине стало плохо, вследствие чего он потерял управление. В автомобиле находился пассажир.

Водитель одной их харьковских служб такси в пятницу, 8 октября, скончался за рулем, когда прибыл на вызов. В результате автомобиль с пассажиром в салоне врезался в здание, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Московском около семи утра.

"52-летний водитель автомобиля такси вместе с пассажиром на переднем сиденье выезжал с придомовой территории. Во время движения мужчине стало плохо и автомобиль столкнулся с фасадом здания", - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, (ч.2 ст.286 УК) сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Все обстоятельства смерти водителя устанавливаются.

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