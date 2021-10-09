В Харькове таксист умер за рулем

Во время движения мужчине стало плохо, вследствие чего он потерял управление. В автомобиле находился пассажир.

Водитель одной их харьковских служб такси в пятницу, 8 октября, скончался за рулем, когда прибыл на вызов. В результате автомобиль с пассажиром в салоне врезался в здание, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Московском около семи утра.

"52-летний водитель автомобиля такси вместе с пассажиром на переднем сиденье выезжал с придомовой территории. Во время движения мужчине стало плохо и автомобиль столкнулся с фасадом здания", - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, (ч.2 ст.286 УК) сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Все обстоятельства смерти водителя устанавливаются.