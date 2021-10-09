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За день в Украине вакцинировали против коронавируса почти 150 тысяч человек

  5   0 09.10.2021, 11:06 | Новости, Общество
За день в Украине вакцинировали против коронавируса почти 150 тысяч человек

За пятницу, 8 октября, в Украине 148 735 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получил 73 961 человек, полностью иммунизированы - 74 774 человека.

Об этом сообщают данные Минздрава.

В течение суток работали: 962 мобильные бригады, 3 153 пункта прививки; 350 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 7 495 413 человек, из них получили одну дозу - 7 495 411 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 083 379 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 578 790 прививок.

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