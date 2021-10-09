У поліції розповіли, де та з ким провів останні години життя нардеп Поляков

У поліції встановили, що робив народний депутат Антон Поляков, який помер у ніч проти 8 жовтня в автомобілі таксі, в останні години життя.

Про це на брифінгу повідомив керівник поліції Києва Іван Вигівський, інформує UAINFO.org з посиланням на УНІАН.

"Загиблий у вечірній час вживав алкогольні напої в одному з розважальних закладів Києва зі своїм знайомим. Після цього вони сіли в машину цієї особи та поїхали по Києву. Знайомий Полякова запропонував відвезти його додому. Однак, у зв’язку з побутовими проблемами, а саме сваркою зі співмешканкою, Поляков не захотів їхати, і вони близько 1,5 години їздили містом. Після цього знайомому набридло спілкування із загиблим, і він запропонував йому доїхати додому на таксі. Поляков пересів до таксі. І коли автомобіль таксі рухався містом, порушив правила дорожнього руху, його зупинили патрульні поліцейські, які побачили на задньому сидінні людину у лежачому стані", - сказав Вигівський.

Він додав, що таксист повідомив патрульним, що його пасажир нетверезий, і йому стало зле.

Патрульні викликали "швидку" і в цей час намагалися надати йому першу медичну допомогу. "Швидка" намагалась реанімувати Полякова, але він помер.

Також Вигівський повідомив, що в крові Полякова було близько 1 проміле алкоголю.

Водночас в поліції спростували інформацію із соцмереж про те, що останні години свого життя Поляков провів у компанії з кримінальним авторитетом.

За їх даними, нардеп в ресторані був у компанії Руслана Джамбулатова, але він не був судимим та не є кримінальним авторитетом.

"Ця особа дійсно має таке прізвище, але він не перебуває у санкційному списку і він не має судимостей", - сказав Вигівський.

Він додав, що встановлено й особу таксиста, який також є свідком по цій справі, як і Джамбулатов.Також Вигівський розповів, що слідство вивчить медичну картку Полякова, зокрема має встановити чи знав покійний, що має серйозну хворобу серця, яка, за основною версією слідства, стала причиною його смерті. Крім того, проводиться експертиза на наявність отруйних речовин, результати якої будуть відомі за декілька днів.

Народний депутат від групи "Партія" За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві у ніч на 8 жовтня.

За даними генпрокурора Ірини Венедиктової, депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати.

Водій стверджував, що взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі, після цього його почало нудити в машині. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при депутаті.

За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".

За результатами розтину, смерть настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Поліція перевіряє можливу причетність кримінального авторитета до смерті нардепа Полякова.