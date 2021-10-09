Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

00:44

Прокуратура проситиме суд взяти Медведчука під варту з можливістю застави в мільярд гривень

00:15

У поліції розповіли, де та з ким провів останні години життя нардеп Поляков

23:44

Топ-7 ідей Альберта Ейнштейна, які змінили світ

20:00

Однокурсник Путина: В Кремле идет борьба за власть, Путин-"Акелла" сдает позиции (видео)

19:00

У Німеччині відкрили перший у світі завод із виробництва "електронного" палива

18:10

В "УДАРі Віталія Кличка" закликали Верховну Раду, РНБО і СБУ притягти Ківу до відповідальності за державну зраду

17:10

Багато нардепів пропонують перенести парламентські вибори, - "слуга народу" Арахамія

16:02

У мечеті на півночі Афганістану стався вибух: загинули майже 100 людей (відео)

15:04

"Цей дзвінок був від керівника Офісу президента", – Рябошапка про "злив" операції щодо "вагнерівців". ВIДЕО

14:03

Арахамия не исключает лишения Разумкова депутатского мандата

13:35

Голова Верховного Суду Данішевська йде з посади

13:02

Сергій Фурса: Чому нас вчить історія Мецгера, Укрексімбанку і кредитів у ДНР?

12:21

Подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Тихом океане

12:00

Рада знайшла заміну Разумкову: обрано нового спікера парламенту

11:02

Поляков утверждал, что в ВР "слугам" платят деньги в конвертах. А сегодня его нашли мертвым. И уже есть вопросы к официальной информации – Береза

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

У поліції розповіли, де та з ким провів останні години життя нардеп Поляков

  6   0 09.10.2021, 00:15 | Новости, Происшествия
У поліції розповіли, де та з ким провів останні години життя нардеп Поляков

У поліції встановили, що робив народний депутат Антон Поляков, який помер у ніч проти 8 жовтня в автомобілі таксі, в останні години життя.

Про це на брифінгу повідомив керівник поліції Києва Іван Вигівський, інформує UAINFO.org з посиланням на УНІАН.

"Загиблий у вечірній час вживав алкогольні напої в одному з розважальних закладів Києва зі своїм знайомим. Після цього вони сіли в машину цієї особи та поїхали по Києву. Знайомий Полякова запропонував відвезти його додому. Однак, у зв’язку з побутовими проблемами, а саме сваркою зі співмешканкою, Поляков не захотів їхати, і вони близько 1,5 години їздили містом. Після цього знайомому набридло спілкування із загиблим, і він запропонував йому доїхати додому на таксі. Поляков пересів до таксі. І коли автомобіль таксі рухався містом, порушив правила дорожнього руху, його зупинили патрульні поліцейські, які побачили на задньому сидінні людину у лежачому стані", - сказав Вигівський.

Він додав, що таксист повідомив патрульним, що його пасажир нетверезий, і йому стало зле.

Патрульні викликали "швидку" і в цей час намагалися надати йому першу медичну допомогу. "Швидка" намагалась реанімувати Полякова, але він помер.

Також Вигівський повідомив, що в крові Полякова було близько 1 проміле алкоголю. 

Водночас в поліції спростували інформацію із соцмереж про те, що останні години свого життя Поляков провів у компанії з кримінальним авторитетом.

За їх даними, нардеп в ресторані був у компанії Руслана Джамбулатова, але він не був судимим та не є кримінальним авторитетом.

"Ця особа дійсно має таке прізвище, але він не перебуває у санкційному списку і він не має судимостей", - сказав Вигівський.

Він додав, що встановлено й особу таксиста, який також є свідком по цій справі, як і Джамбулатов.Також Вигівський розповів, що слідство вивчить медичну картку Полякова, зокрема має встановити чи знав покійний, що має серйозну хворобу серця, яка, за основною версією слідства, стала причиною його смерті. Крім того, проводиться експертиза на наявність отруйних речовин, результати якої будуть відомі за декілька днів.

Народний депутат від групи "Партія" За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві у ніч на 8 жовтня.

За даними генпрокурора Ірини Венедиктової, депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати.

Водій стверджував, що взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі, після цього його почало нудити в машині. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при депутаті.

За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".

За результатами розтину, смерть настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Поліція перевіряє можливу причетність кримінального авторитета до смерті нардепа Полякова.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (191)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]