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В Днепре вооруженный мужчина угнал авто и прятался в туалете

  5   0 03.10.2021, 20:06 | Новости, Происшествия
В Днепре вооруженный мужчина угнал авто и прятался в туалете

Угонщика нашли по городским камерам. На одной из улиц полиции удалось заблокировать угнанную машину.

В Днепре 25-летний мужчина угнал автомобиль Audi. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Угонщика нашли по городским камерам. Правоохранители начали преследование. На одной из улиц полиции удалось заблокировать угнанную машину.

Мужчина выскочил из авто, забежал в ближайший подъезд и позвонил в дверь одной из квартир. Когда хозяева ему открыли, он заперся в туалете.

Полицейские задержали злоумышленника. У него обнаружили пистолет.

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