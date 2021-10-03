В Днепре вооруженный мужчина угнал авто и прятался в туалете

Угонщика нашли по городским камерам. На одной из улиц полиции удалось заблокировать угнанную машину.

В Днепре 25-летний мужчина угнал автомобиль Audi. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Угонщика нашли по городским камерам. Правоохранители начали преследование. На одной из улиц полиции удалось заблокировать угнанную машину.

Мужчина выскочил из авто, забежал в ближайший подъезд и позвонил в дверь одной из квартир. Когда хозяева ему открыли, он заперся в туалете.

Полицейские задержали злоумышленника. У него обнаружили пистолет.