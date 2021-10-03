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Фьюри: Я рад, что Роналду вернулся, но Манчестер слишком мал для нас двоих!

  6   0 03.10.2021, 19:34 | Новости, Спорт
Фьюри: Я рад, что Роналду вернулся, но Манчестер слишком мал для нас двоих!

Британец не хочет, чтобы футболист забирал себе все внимание.

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри хочет провести боксерский поединок на стадионе Олд Траффорд.

"Я бы хотел, чтобы бой за титул чемпиона мира вновь прошел в Манчестере. Я всегда мечтал провести поединок на Олд Траффорд. Последними тут бились Крис Юбенк и Найджел Бенн в 1993 году, это было здорово.

Я очень рад, что Криштиану Роналду вернулся на Олд Траффорд, но этот город слишком мал для нас двоих!

Если бы я жил в Манчестере, это стало бы проблемой. Но я в часе езды, в Моркаме, так что между нами есть определенная дистанция", - сказал Фьюри в интервью Sunsport.

Фото Getty Images

 

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