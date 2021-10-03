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В Украине за сутки сделали прививки почти 53 тысячи человек

  6   0 03.10.2021, 09:35 | Новости, Общество
В Украине за сутки сделали прививки почти 53 тысячи человек

В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса почти 53 тысячи человек. Одну дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированные - 24 190 человек.

Об этом сообщает на пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали:

- 500 мобильных бригад;

- 1 706 пунктов прививки;

- 385 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привиты 7 173 270 человек, из них получили одну дозу - 7 173 268 человек.

Полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 755 315 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего сделали 12 928 583 прививки.

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