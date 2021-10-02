Под Киевом пьяная жена хотела "пойти гулять": натравила на мужа копов

Под Киевом женщина так сильно хотела "пойти гулять", что натравила на мужа правоохранителей.

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Патрульной полиции Киева.

На днях Бориспольские патрульные полицейские получили сообщение от женщины о том, что ее муж якобы ее побил и держит в доме против ее воли. Правоохранители тут же отправили один из экипажей к жилищу заявительницы.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения. При этом факт физического насилия со стороны ее мужа не подтвердился. Мужчина и вовсе категорически отрицал, что между ними была хоть какая-то ссора.

В ходе беседы с заявительницей полицейские выяснили, что она просто хотела "пойти гулять". Патрульных она вызвала с надеждой на то, что они заберут ее мужа в отделение, и он не будет ей мешать "развлекаться".

Разобравшись в этой ситуации, полицейские не только оставили мужчину в покое, но и вынесли заявительнице постановление по ст. 183 (Ложный вызов спецслужб) КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 850 до 3400 гривен.