Бенитес: Хамес выбрал деньги, а не футбол

Колумбийцу уже не важен футбол.

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес прокомментировал переход хавбека Хамеса Родригеса в "Аль-Райян".

"Хамес выбрал деньги и комфортную жизнь, а не футбол и возможность состязаться. Он был не в силах тяжело работать, но при этом требовал место в основном составе. Это было бы неуважительно к ребятам, которые отдают всех себя на тренировках", - заявил Бенитес в интервью Daily Express.

Напомним, что у тренера и игрока был конфликт в стане "ирисок", из-за чего колумбиец принял решение сменить клуб.

Фото Getty Images