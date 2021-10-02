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Бенитес: Хамес выбрал деньги, а не футбол

  37   0 02.10.2021, 19:34 | Новости, Спорт
Бенитес: Хамес выбрал деньги, а не футбол

Колумбийцу уже не важен футбол.

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес прокомментировал переход хавбека Хамеса Родригеса в "Аль-Райян".

"Хамес выбрал деньги и комфортную жизнь, а не футбол и возможность состязаться. Он был не в силах тяжело работать, но при этом требовал место в основном составе. Это было бы неуважительно к ребятам, которые отдают всех себя на тренировках", - заявил Бенитес в интервью Daily Express.

Напомним, что у тренера и игрока был конфликт в стане "ирисок", из-за чего колумбиец принял решение сменить клуб.

Фото Getty Images

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