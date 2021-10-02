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В Польше погиб 23-летний украинец

  16   0 02.10.2021, 10:07 | Новости, Происшествия
В Польше погиб 23-летний украинец

В Польше на скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой произошла авария. В результате которой погиб 23-летний гражданин Украины, выполнявший на данном участке дороги ремонтные работы.

Об этом сообщает Wp.pl.

Известно, мужчину сбил грузовой автомобиль во время того, как он рисовал дорожную разметку.

"Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащий дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них - украинец, красили горизонтальные разметки", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, грузовик въехал в заднюю часть припаркованного Volkswagen.

"Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу в Пулавах", - указано в сообщении.

Отмечено, что сразу после инцидента дорога на месте аварии была перекрыта, ведутся следственные действия.

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