На границе с Польшей задержали нескольких турецких нелегалов

Украинские пограничники задержали троих турецких нелегалов на границе с Польшей. Они пытались незаконно проникнуть на территорию Евросоюза.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что пограничный наряд выявил, как в сторону границы движется автомобиль "Вольво", группа реагирования догнала и остановила его для проверки. В автомобиле оказались граждане Турции. Они прибыли в Украину легально, но пытались незаконно проникнуть в Евросоюз.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение.