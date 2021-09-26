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Чисора назвал главную ошибку Джошуа в бою с Усиком

  217   0 26.09.2021, 16:01 | Новости, Спорт
Чисора назвал главную ошибку Джошуа в бою с Усиком

Дерек Чисора высказался о поединке Усик - Джошуа.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора подвел итоги победы Александра Усика над Энтони Джошуа.

По мнению Чисоры, боксеры уже в ближайшее время проведут второй поединок.

"Я очень волнуюсь. Нет никаких сомнений, что состоится реванш. Думаю, он будет проведет в Саудовской Аравии".

Британский боксер также рассказал, почему Джошуа не сумел одержать победу.

"Уверен, что Энтони должен был нокаутировать Усика, но он не сделал это. Я не сомневаюсь, что Энтони победит в реванше. В этом бою он неплохо действовал, но он забыл о силовых ударах. Ты живешь и учишься, и в следующий раз вы увидите удары", - приводит слова Чисоры iFL TV.

Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей.

Фото Getty Images

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