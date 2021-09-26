В Киеве на горячем разоблачили и задержали банду-воров из Грузии

Воров из Грузии задержали через три дня, как они прибыли в Украину.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

По данным журналистов, воров из Грузии задержали через три дня, как они прибыли в Украину.

Известно, что банда иностранцев-воров подсели за соседний столик в ресторане "Евразия" и украли у одного из гостей 8600 гривен.

Задержанными на горячем оказались граждане Грузии:

- Кваратскелия Давид Тенгизович, 1991 года рождения;

- Амашукели Гугу Георгиевич, 1992 года рождения;

- Акхалаю Ревази Нукриевич, 1990 года рождения.



