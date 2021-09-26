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Ума Турман рассказала об аборте, сделанном в юности

  5   0 26.09.2021, 04:13 | Новости, Культура
Ума Турман рассказала об аборте, сделанном в юности

Актриса случайно забеременела от мужчины, который был намного старше нее.

Голливудская актриса Ума Турман призналась, что сделала аборт в подростковом возрасте, предает ТСН.

Так, в своем эссе для The Washington Post 51-летняя знаменитость поделилась, что в 15 лет она начала свою актерскую карьеру и жила вдали от семьи. Тогда знаменитость имела отношения с мужчиной, который был намного старше нее.

«Я жила с одним чемоданом в Европе, вдали от своей семьи, и собиралась начать работать. Я изо всех сил пыталась понять, что мне делать. Я хотела оставить ребенка, но как? Я позвонила домой. Моя мама тяжело болела в больнице. Мой отец подошел к ее кровати, чтобы обсудить мои варианты. Мы никогда раньше не говорили о сексе, это было впервые и это было ужасно для всех нас», - вспомнила Ума.

Тогда, по словам, Турман, родители поинтересовались, какие отношения у их дочери с отцом ребенка. Актриса рассказала, что вместе они не будут. Поскольку звезда осталась бы матерью-одиночкой, без средств и жилья, она с родителями решила все же сделать аборт.

Процедуру она прошла в одной из клиник немецкого Кельна. «Было очень больно, но я не жаловалась. Мне было так стыдно, что я почувствовала, что заслужила эту боль», - поделилась Турман, отметив, что это был ее самый большой секрет.

Своей историей актриса решила поделиться потому, что в штате Техас запретили аборты, после того, как у плода можно прослушать сердцебиение - это происходит на шестой неделе беременности. Поэтому в США уже несколько недель идут ожесточенные споры. Со своей стороны, Турман заявила, что принятый запрет на аборты являются очередным дискриминационным инструментом против тех, кто находится в экономически невыгодном положении.

Заметим, после этого Турман трижды стала мамой. Актриса воспитывает 23-летнюю дочь Майю и 19-летнего сына Левона от брака с Итаном Хоуком, а также 9-летнюю дочь Розалинд от бывшего возлюбленного Арпада Бюссона.

Фото Esquire

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