Под Киевом мужчина ударил прохожего ножом в область сердца

Вечером 24 сентября жители Броваров Киевской области обнаружили мужчину, который лежал прямо на скамейке у торгового центра и истекал кровью. Они немедленно сообщили об этом в службу экстренной медицинской помощи "103" и правоохранителям.

Как рассказали сотрудники ГУ Нацполиции в Киевской области в комментарии OBOZREVATEL, инцидент не был вызван предварительным конфликтом. Нападавший находился в неадекватном состоянии и просто цеплялся к прохожим.

Когда вооруженный мужчина обратил свое внимание на супружескую пару, то начал к ним цепляться. Супруги пытались избавиться от внимания незнакомца и ускорили шаг. Тогда злоумышленник напал на мужчину и ударил ножом прямо в грудную клетку.

Вооруженного агрессора задержали сотрудники броварской полиции. Им оказался 40-летний житель города, который пояснить своих действий толком не смог. Сейчас он помещен в изолятор, а пострадавший от его действий 50-летний мужчина перенес операцию.