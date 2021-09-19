Смертельное ДТП в Киеве: автомобиль снес девушку на остановке

На перекрестке Кольцевой и Газопроводной в Киеве произошло смертельное ДТП. Автомобиль на большой скорости снес девушку на остановке. Она погибла на месте.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Водитель Volkswagen ехал со стороны площади Шевченко по Кольцевой и пытался повернуть на Газопроводную, но не предоставил преимущество в движении водителю Chevrolet. Очевидцы ДТП утверждают, что молодой водитель Chevrolet ехал на очень большой скорости, около 150 км/ч по Кольцевой со стороны Пущи-Водицы в сторону площади Шевченко.

В результате столкновения Chevrolet отбросило с дороги на остановку, где стояла молодая девушка и ждала маршрутку. К сожалению, автомобиль снес пострадавшую, от полученных травм она погибла на месте, а сам Chevrolet остановился на обочине в дереве.