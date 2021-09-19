Вернидуб: Конечно, я мечтаю возглавить сборную

Наставник "Шерифа" поделился мнением о возможности возглавить национальную сборную.

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб достиг немалого прогресса с командой, выйдя в групповой этап Лиги Чемпионов.

Специалист рассказал, кого бы он хотел потренировать в дальнейшем.

"Честно, всегда мечта была - "Динамо". А "Шахтер", уже когда в "Заре" работал, конечно, каждый тренер думает об этом и хочет. Я не раз ездил на тренировки смотрел, особенно, когда Мистер работал. Интересно было",- признался Вернидуб.

Также, наставник молдавского клуба прокомментировал комментарии болельщиков, желавших видеть его во главе национальной команды.

"Это нормально, думаю, большинство тренеров, как и я, мечтают об этом. К этому всегда нужно быть готовым. Понятно, если когда и поступит предложение, конечно, какой тренер, как и я, откажется от этого. Это шанс показать себя еще лучше. Это драйв, кайф, дорого стоит. Я счастливый человек",- сказал специалист в интервью Футбольному Формату.

Напомним, под руководством Юрия Вернидуба "Шериф" уверенно обыграл донецкий "Шахтер" в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов.

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