Австриец пытался вывезти из страны старинные книгу и картину, - Госпогранслужба

Гражданин Австриии, возвращаясь из Украины, взял с собой книгу конца XIX века и картину начала XX века

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что 18 сентября в паромный пункт пропуска "Орловка" на выезд из Украины прибыл гражданин Австрии. Учитывая анализ рисков, пограничники Измаильского отряда и таможенники приняли решение подробнее и детальнее осмотреть машину австрийской регистрации 76-летнего иностранного гостя.

"В ходе общего осмотра автомобиля и личных вещей водителя были обнаружены картина и книга, которые могут представлять историко-культурную ценность. Мужчина перевозил картину, обрамленную деревянной рамой золотистого цвета, с изображением девушки в красной косынке. На полотне было отмечено фамилия, вероятно, автора и дата - 1917 год.

А книга на французском языке "Grands peintres de l'allemagne" была издана в 1891 году в Париже. Кроме того, в ней содержался лист с надписью о награждении этой книгой ученицы 6 класса Одесской Мариинской женской гимназии в 1898 году", - отмечается в сообщении.

По словам иностранца он приобрел предметы старины в одном из антикварных магазинов Одессы.

"Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 201 УК "Контрабанда" пограничники Измаильского отряда направили сообщение в СБУ, а представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли предметы для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.