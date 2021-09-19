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Усик: Вера мне помогает и оберегает меня

  15   0 19.09.2021, 13:04 | Новости, Спорт
Усик: Вера мне помогает и оберегает меня

Украинский боксер рассказал о роли веры в Бога в жизни.

Украинский тяжеловес Александр Усик поделился, почему он верит в Бога и какую роль это играет в его жизни.

"Если меня спросят: "Почему ты веришь?", то я не смогу сказать. Я просто верю. Потому что это мне помогает, потому что я знаю, что по жизни Господь много раз отводил меня от каких-то вещей, уберегал, уберегает и будет уберегать. Вера очень важна - в себя, в Господа".

"Есть Господь Бог, вот в Него надо верить. Многие говорят, что если ты Его не видишь, то как можешь в Него верить. А я сейчас сижу и наблюдаю, как ветер шатает деревья. Но мы же ветер не видим. Мы видим его действия. Так же и с верой",- сказал украинец Matchroom Boxing.

Фото Getty Images

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