В ДТП на Львовщине погибла 17-летняя девушка

Управлявший легковым авто был пьян. В салоне, помимо девушки, находились еще три пассажира. Их доставили в больницу.

На автодороге Львов-Луцк у села Колоденцы Львовского района произошло ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Авария произошла в ночь на 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Рено Лагуна, 22-летний львовянин, не справился с управлением - автомобиль выехал на обочину дороги и перевернулся. Кроме водителя в салоне автомобиля находились четверо пассажиров: 17-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 17, 24 и 26 лет - все жители одного из сел Львовского района", - говорится в сообщении.

В результате аварии девушка скончалась на месте происшествия. Других пассажиров госпитализировали.

Правоохранители выяснили, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан. Суд изберет ему меру пресечения.

Открыто уголовное производство. Виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до 10 лет.