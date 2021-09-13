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Назван напиток, позволяющий существенно снизить уровень «плохого» холестерина

  12   0 13.09.2021, 06:11 | Новости, Общество
Назван напиток, позволяющий существенно снизить уровень «плохого» холестерина

Зеленый чай снижает риск серьезных осложнений.

Высокий холестерин - коварное заболевание, поскольку он может оставаться в спящем состоянии в течение многих лет с небольшими симптомами, пока не станет слишком поздно. Вы можете помочь предотвратить повышение уровня, если будете пить определенный напиток, передает lenta.ua.

Диета человека в значительной степени влияет на холестерин. Продукты, богатые клетчаткой, могут значительно помочь снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП и снизить риск серьезных осложнений. Также может помочь зеленый чай.

В исследовании, опубликованном в BMC Nutrition Journal, было проанализировано влияние потребления зеленого чая на липиды крови.

В метаанализ было включено тридцать одно испытание с участием 3321 субъекта.

«В целом, потребление зеленого чая значительно снизило уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) по сравнению с контрольными», - отмечается в исследовании.

Далее в нем говорится: «Потребление зеленого чая не повлияло на« хороший »холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП); однако он снизил уровень триглицеридов по сравнению с контролем».

Исследование пришло к выводу, что потребление зеленого чая снижает уровень холестерина ЛПНП, но не холестерина ЛПВП.

Зеленый чай содержит катехины и другие антиоксидантные соединения, которые помогают снизить уровень ЛПНП и общего холестерина.

В другом исследовании ученые давали крысам питьевую воду, насыщенную катехинами и галлатом эпигаллокатехина, еще одним полезным антиоксидантом в зеленом чае.

Было обнаружено, что через 56 дней ученые заметили, что уровень холестерина и «плохих» ЛПНП снизился примерно на 14,4% и 30,4% в двух группах крыс на диете с высоким содержанием холестерина.

Медицинский факультет Гонконгского университета также исследовал связь между зеленым чаем и здоровьем.

Они заявили, что зеленый чай увеличивает антиоксидантную способность крови, что защищает холестерин ЛПНП от окисления.

 

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