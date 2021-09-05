Житель Днепра ограбил двух девушек и застрелился, - СМИ

Только что познакомившиеся молодые люди поссорились во время застолья. Мужчина, угрожая обрезом, забрал у девушек деньги и телефон, а когда к нему приехала полиция, застрелился.
В Днепре местный житель после знакомства с двумя девушками и распития с ними алкоголя, ограбил их. После чего лишил себя жизни. Об этом сообщает Днепр оперативный со ссылкой на свои источники.
Молодые люди познакомились на улице. Галантный кавалер пригласил дам к себе в квартиру, где они принялись распивать спиртные напитки.
В какой-то момент произошла ссора. Мужчина достал обрез и стал угрожать своим гостьям. Девушки отдали ему пять тысяч гривен и мобильный телефон.
Одну из девушек хозяин квартиры ударил оружием и выгнал. Потерпевшие направились в полицию.
Приехавшим полицейским мужчина дверь не открывал, а потом раздался выстрел. По предварительной версии, днепрянин выстрелил в себя из обреза.