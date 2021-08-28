В Харькове авто сбило женщину на лошади

Наездницу доставили в медучреждение. Там ей оказали помощь и отпустили домой. Животное погибло на месте происшествия.

В Харькове легковое авто Volkswagen Passat совершило наезд на девушку, которая ехала на лошади. В результате происшествия животное погибло. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Событие произошло 28 августа около 2:40 на Клочковской спуске. 24-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где после оказания медицинской помощи отпустили домой. Конь умер на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.