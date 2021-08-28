Макгрегор отреагировал на возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Ирландец остался довольным переходом португальца.

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о возвращении Криштиану Роналду.

36-летний форвард в ближайшее время получит британскую визу и пройдет медобследование, чтобы заключить полноценный контракт с "красными дьяволами".

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор, который болеет за "Манчестер Юнайтед", поделился впечатлением от перехода нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в клуб.

"Поздравляю Криштиану и "Манчестер Юнайтед". Приятно это слышать", - написал Макгрегор в Twitter.

Напомним, португальский футболист выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы. В составе английского клуба он провел 196 матчей в рамках чемпионата Англии, в которых забил 84 гола.

Вместе с "красными дьяволами" Роналду трижды выиграл АПЛ, становился по разу обладателем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы, клубного чемпионата мира и Кубка Англии, а также дважды завоевывал Кубок английской лиги.

Фото Football.ua