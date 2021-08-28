В Кропивницком обнаружили схрон оружия

Правоохранители обнаружили 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, артиллерийский снаряд, более 1 тыс. боевых патронов калибра 5,45 мм.

В центре Кропивницкого обнаружен тайник с оружием. Среди изъятого - реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов к автомату Калашникова. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Проверяется информация относительно возможного использования обнаруженного арсенала для совершения диверсий или терактов на территории региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что схрон с оружием и боеприпасами был оснащен в частном доме, который находится на одной из центральных улиц города.

Тайник оборудовал в собственном домовладении представитель местных криминальных кругов, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

Во время обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, артиллерийский снаряд, более 1 тыс. боевых патронов калибра 5,45 мм.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.

Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.