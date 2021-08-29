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Ford передумал выпускать пикап на базе внедорожника Bronco

  5   0 29.08.2021, 00:08 | Новости, Авто
Ford передумал выпускать пикап на базе внедорожника Bronco

Компания Ford передумала выпускать пикап на базе внедорожника Ford Bronco.

Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на собственные источники.

Ford никогда официально не говорил, что планирует разработать пикап на базе внедорожника Bronco. Однако, в прессе об этом много писали. Предполагалось, что Bronco во всем будет конкурировать с Jeep и с его внедорожником Gladiator.

Впервые о том, что появится пикап Bronco, заговорили в июле 2020 года. Тогда утверждалось, что этот пикап появится в продаже в 2024 году. В Сети даже показали официальные эскизы нового пикапа компании Ford. Американский автогигант заявил, что заинтересован в создании целого семейства Bronco.

Компания Ford сейчас выпускает несколько пикапов. Скоро начнутся продажи еще одной новой модели - Ford Maverick. Он относится к сегменту компактных пикапов. В США на эту новинку уже сделали более 100 тысяч предварительных заказов.

Возможно, когда-нибудь и появится пикап Ford Bronco, но в ближайшее время это не произойдет.

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