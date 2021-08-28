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В Киеве выпавший с 8 этажа мужчина бросался в полицию камнями

  57   0 28.08.2021, 13:04 | Новости, Происшествия
В Киеве выпавший с 8 этажа мужчина бросался в полицию камнями

Мужчина под действием наркотиков решил выпрыгнуть из окна на восьмом этаже, но приземлился на крышу ресторана.

В Киеве мужчина выпал из окна восьмого этажа, и после падения бросался камнями в патрульных и медиков. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что случай произошел на Осокорках.

По предварительной информации, мужчина под действием наркотиков решил выпрыгнуть из окна на восьмом этаже, но приземлился на крышу ресторана, благодаря чему остался жив.

Несмотря на полученные травмы он был довольно энергичный и бросал камни в патрульных полицейских и медиков, которые пытались оказать ему помощь.

Мужчину доставили в больницу. По словам жителей дома, компания отдыхала в гостях и пострадал один из друзей хозяина дома.

Детали инцидента выясняют правоохранители.

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