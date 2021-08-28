Соломон может перебраться в "Аталанту"

"Богиня" проявляет интерес к израильскому игроку "Шахтера".

Вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон в оставшиеся дни летнего трансферного окна может сменить клубную прописку.

Как сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, интерес к израильтянину проявляет итальянская "Аталанта".

Утверждается, что "богиня" готово заплатить за 22-летнего футболиста около 20 миллионов евро, однако "оранжево-черных" рассчитывают получить не менее 30 миллионов.

Действующий контракт Соломона с "Шахтером" рассчитан до 31 декабря 2023 года. За "горняков" он играет с зимы 2019 года, перейдя из "Маккаби" Петах-Тиква. Он провел уже 87 матчей за донецкий клуб, в которых забил 19 голов и отдал 9 ассистов.

Напомним, в "Аталанте" выступает украинский футболист Руслан Малиновский.

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