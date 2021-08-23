В Киевской области стреляли из-за места в цирке

Один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять в другого.

В Василькове Киевской области двое мужчин устроили стрельбу из-за того, что им нехватило мест во время представления передвижного цирка. Об этом сообщила полиция Киевской области.

"В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос о сообщение обоим фигурантам о подозрении.