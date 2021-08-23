Фанаты "Ниццы" прорвались на поле, чтобы разобраться с игроком "Марселя"

Толпа пыталась выяснить отношения с Пайетом.

Матч 3-го тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Марселем" ознаменовался скандалом.

Болельщики "Ниццы" стали бросать бутылки с водой в сторону игроков соперника. Одна из них попала в голову Димитри Пайету, который стал подбирать бутылки и швырять их обратно на трибуну ультрас.

Это разозлило болельщиков и те толпой прорвались на поле и пытались выяснить отношения с Пайетом и другими игроками Марселя. По данным RMC, пострадали как минимум Маттео Гендузи и Луан Перес

Матч был на время остановлен, а когда его решили возобновить, игроки "Марселя" не вышли на поле. Теперь "Марселю" грозит техническое поражение.

isport.ua