В Украину хотели ввезти партию iPhone на миллион гривен (видео)

Двое украинцев рейсом из Дубая пытались нелегально ввезти в страну 25 новых iPhone 12 Pro Max.

Пограничная служба разоблачила в аэропорту Борисполь двух граждан Украины, которые пытались нелегально ввезти партию телефонов iPhone 12 Pro Max стоимостью миллион гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Партию техники пытались ввезти рейсом из города Дубай.

Всего в багаже украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone.

Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.