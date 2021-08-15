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Бритни Спирс свободна: отец певицы отказался от опекунства

  6   0 15.08.2021, 04:13 | Новости, Культура
Бритни Спирс свободна: отец певицы отказался от опекунства

В течение 13 лет популярная американская певица Бритни Спирс находится под опекой своего отца.

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми заявил, что согласен отказаться от прав опеки над дочерью. Об этом свидетельствуют документы, которые планируют подать адвокаты Джейми Спирса, передает Корреспондент.

В них он заявляет, что стал постоянной целью «безосновательных нападок» поэтому, по его мнению, публичная битва с дочерью относительно его роли опекуна «не соответствует его интересам».

В то же время, отец Бритни считает, что реальных оснований для его отставки нет.

Также он отрицает, что когда-либо заставлял ее делать что-либо против ее воли, в том числе выступать на сцене. 

В документах говорится, что Спирс готов сотрудничать с судом для передачи опекунства над Бритни кому-то другому. 

Немногим ранее певица выступила перед судом и попросила вывести ее из-под опекунства отца. Также она заявила, что ее часто заставляли петь и танцевать против ее воли, а также запрещали выходить замуж и иметь детей. Тогда же она попросила дать ей возможность нанять собственного адвоката. Ранее за нее это делал отец, мотивируя это тем, что Бритни - неуравновешенна. 

Фото BBC

 

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