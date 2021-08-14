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В Киеве сотрудница университета притворилась богатым иностранцем и обманула женщину на 600 тысяч гривен

  67   0 14.08.2021, 23:03 | Новости, Происшествия
В Киеве сотрудница университета притворилась богатым иностранцем и обманула женщину на 600 тысяч гривен

Киберполиция столицы разоблачила сотрудницу университета, которая знакомилась с женщинами в сети, притворяясь богатым иностранцем. С помощью обмана ей удалось заставить потерпевшую взять кредит на сумму 600 тыс. гривен. 

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции. 

Преступница вошла в доверие к жертве и склонила ее взять огромный кредит якобы для уплаты штрафа на таможне за дорогой подарок. 

Сообщается, что 41-летняя аферистка работала в университете и обладала доступом к данным студентов-иностранцев. Для своих преступных целей она воспользовалась фотографией одного из них. Она создала аккаунт на одном из сайтов для знакомств и почти год переписывалась с потерпевшей, притворившись иностранным мужчиной. Затем "мужчина" заявил жертве, что выслал ей золотые слитки, но таможня арестовала посылку.  

Она сообщила, что для получения золота нужно заплатить штраф и уговорила женщину взять кредит на 600 тыс. гривен. Деньги нужно было перечислить на счет преступницы. 

Полиция провела обыски дома у фигурантки и выявила доказательства причастности к мошеннической схеме. Теперь ей грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

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