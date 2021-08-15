Стала известна стоимость Mercedes-Benz EQS

Компания Mercedes-Benz опубликовала цены на свой новый электрический флагманский седан Mercedes-Benz EQS. Покупатели начнут получать эту новинку уже в сентябре текущего года.

В стандартной комплектации с задним приводом Mercedes-Benz EQS стоит от 106 374 евро. Полноприводная версия EQS 580 стоит 134,5 тысяч евро.

Можно отдельно заказать адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы движения, мониторинг слепых зон и систему автоматической смены полосы движения. Все это обойдется покупателям в 45 тысяч евро. Таким образом, этот седан с самым широким набором оборудования стоит около 180 тысяч евро.

Стандартная комплектация оснащается одним электромотором, который находится на задней оси. Топовая версия получила два электромотора общей мощностью 524 л.с. Максимальная скорость одинаковая во всех версиях - 210 км/ч.

Что же касается запаса хода, то Mercedes-Benz EQS проезжает на одной подзарядке батареи от 640 до 770 км. Это зависит от батареи (предлагается два варианта батареи).

autonews.ua