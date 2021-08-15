Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

01:07

ТОП-5 причин не отказываться от кофе

00:08

Стала известна стоимость Mercedes-Benz EQS

23:03

В Киеве сотрудница университета притворилась богатым иностранцем и обманула женщину на 600 тысяч гривен

22:04

Канада намерена принять до 20 тысяч беженцев из Афганистана

21:32

"Ливерпуль" может подписать лидера "Вулвурхэмптона"

21:05

Стало известно, сколько военных и техники примут участие в параде ко Дню независимости

20:33

Первый крупный город в США начинает требовать COVID-вакцинацию для посещения общественных мест

20:06

Под Киевом произошло смертельное ДТП с подростком за рулем

19:34

"Реал" не планирует покидать Ла Лигу

19:07

В столицу Афганистана прибыли американские войска

18:35

Боевики размещают военную технику с нарушением линии отведения на Донбассе, - ООС

18:08

В Турции потерпел крушение пожарный самолет

17:36

В "ДНР" пьяный наемник расстрелял семерых людей, - разведка

17:00

Супряга может перебраться в "Сампдорию"

16:37

В Энергодаре годовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Стала известна стоимость Mercedes-Benz EQS

  11   0 15.08.2021, 00:08 | Новости, Авто
Стала известна стоимость Mercedes-Benz EQS

Компания Mercedes-Benz опубликовала цены на свой новый электрический флагманский седан Mercedes-Benz EQS. Покупатели начнут получать эту новинку уже в сентябре текущего года.

В стандартной комплектации с задним приводом Mercedes-Benz EQS стоит от 106 374 евро. Полноприводная версия EQS 580 стоит 134,5 тысяч евро.

Можно отдельно заказать адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы движения, мониторинг слепых зон и систему автоматической смены полосы движения. Все это обойдется покупателям в 45 тысяч евро. Таким образом, этот седан с самым широким набором оборудования стоит около 180 тысяч евро.

Стандартная комплектация оснащается одним электромотором, который находится на задней оси. Топовая версия получила два электромотора общей мощностью 524 л.с. Максимальная скорость одинаковая во всех версиях - 210 км/ч.

Что же касается запаса хода, то Mercedes-Benz EQS проезжает на одной подзарядке батареи от 640 до 770 км. Это зависит от батареи (предлагается два варианта батареи).

autonews.ua

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (284)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]