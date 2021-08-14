На Прикарпатье в ДТП погибли два человека

Спасатели деблокировали находившихся в автомобиле людей. Обстоятельства аварии выясняются.

В Ивано-Франковской области в ночь на субботу, 14 августа, в результате ДТП два человека погибли и три пострадали, сообщает местное управление ГСЧС.

"14 августа в 03:15 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в области от дежурного полиции, поступило сообщение о том, что на автомобильной дороге государственного значения Мукачево-Львов произошло ДТП, и предварительно пять человек зажало в автомобиле, нужна помощь спасателей для их деблокирования", - говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали людей, выживших передали медикам.